Clara Luciani: son rapport aux réseaux sociaux et aux critiques!

Vivre sans les réseaux sociaux, mission impossible?

Il y a encore quelques années, Clara Luciani affirmait pouvoir vivre sans ordinateur et se couper pendant plusieurs jours des réseaux sociaux. Après le succès de "La Grenade" et de son album "Sainte-Victoire", la tâche est devenue plus délicate à accomplir. Il faut dire qu’aujourd’hui, il est difficile pour un artiste qui enchaîne les hits de ne pas être présent sur Facebook, Instagram ou Twitter. Pour autant, il est possible de faire la part des choses. Clara Luciani privilégie ainsi Facebook pour le côté personnel (rester connectée avec ses amis) et Instagram pour le côté professionnel. En tant que chanteuse, il lui est en revanche impensable de se passer de YouTube. Avec plus de 75 000 abonnés à sa chaîne YouTube, Clara Luciani priverait un nombre important de fans de la possibilité d’écouter ses chansons. Et on ne vous parle même pas des 37 millions de vues obtenues en un an pour le seul clip de "La Grenade".

Comment Clara Luciani réagit-elle aux critiques ?

Star ou non, il n’est jamais agréable de recevoir des critiques négatives. Le problème avec la notoriété, c’est que ces critiques (positives ou négatives) sont facilement décuplées. Lorsqu’elle rencontre le succès pour la première fois, Clara Luciani se révèle très sensible aux remarques qui sont formulées à son encontre sur le Web. Dans une interview, la nouvelle icône féministe déclare même que "le moindre commentaire négatif sur le Net peut me faire vaciller". Malgré les recommandations de sa sœur, la chanteuse française peine à se détacher de ces remarques et à faire abstraction de ce qui se dit sur elle.

La peur de l’échec

Obsédée par son envie de réussir, Clara Luciani s’enferme alors dans une démarche anxiogène: tous les jours, elle consulte les chiffres sur ses hits (nombre d’écoutes sur les plateformes de musique, nombre de vues sur YouTube, etc.). Surtout, elle ne retient que les commentaires négatifs et semble ne pas réussir à voir les louanges qui lui sont adressées. Avec le temps, et l’expérience, Clara Luciani a néanmoins su dompter ce comportement pour mieux gérer les critiques. La chanteuse que l’on dit en quête d’amour est même devenue accro à certains réseaux sociaux comme Instagram. Proche de son public, elle met un point d’honneur à répondre aux diverses sollicitations, même lorsqu’elle sort du bus de sa tournée pas vraiment maquillée et qu’on l’interpelle pour lui demander un selfie! Dans les périodes de "rechute", Clara Luciani peut par ailleurs compter sur le soutien de son amie Angèle qui vit sensiblement les mêmes choses qu’elle (un succès fulgurant), dans des proportions encore plus grandes.