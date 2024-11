Clara Luciani bientôt coach dans "The Voice" ?

Accepter ce titre a été "assez évident" pour la chanteuse qui explique : "C’est hyper bienveillant, et aussi, l’idée de me retrouver dans une émission que j’ai tellement regardée avec ma sœur me plaisait. (…) Et j’ai aussi beaucoup à apprendre des élèves, notamment sur la confiance en soi. Parce que cette génération est impressionnante à ce niveau-là. Ils sont tellement prêts !"

"Je dirais oui à tout le monde"

Alors quand la prochaine saison de "The Voice" a été annoncée, les fans de Clara Luciani ont immédiatement manifesté leur désir de voir la chanteuse parmi les coachs de l'émission. Mais ce ne sera pas encore pour cette année ! Le jury sera composé de Florent Pagny, qui fait son grand retour, de Vianney qui rempile pour une saison et de deux nouvelles artistes emblématiques : Zaz et Patricia Kaas.

Dans son interview au magazine Télé 7 jours, Clara Luciani a été interrogée sur la possibilité de faire partie de ce quatuor un jour. Une idée qu'elle a instantanément repoussée : "Mais je serais horrible en fait, je dirais oui à tout le monde", s'est-elle exclamée. Avant de poursuivre : "Je ne serais clairement pas la meilleure pour ça, et je ne me sentirais pas légitime pour juger, en fait. Je crois que je n’ai pas, en tout cas, pour l’instant, cette personnalité-là."

Les espoirs sont donc déçus, "en tout cas pour l'instant".