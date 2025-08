Chappell Roan chante l'amour perdu dans son nouveau single "The Subway"

Chappell Roan est de retour ! Plus de quatre mois après son précédent single, la princesse du Midwest vient de partager une toute nouvelle chanson intitulée "The Subway", ce vendredi 1er août. Le morceau était très attendu depuis que Chappell Roan l'avait dévoilé au Governor's Ball en juin 2024, en étant déguisée en Statue de la Liberté de la tête aux pieds.

Dans cette ballade mélancolique, l'interprète de "Good Luck, Babe !" raconte l'histoire d'une mystérieuse jeune fille aux cheveux verts et au grain de beauté aperçue dans le métro. Elle semble entamner une relation avec elle, et finir par avoir le cœur brisé. "Jusqu'à ce que je ne te cherche plus dans l'escalier / Ou que je ne souhaite plus que tu penses que nous étions toujours des âmes sœurs / Mais je compte encore les jours / Jusqu'à ce que tu ne sois plus qu'une autre fille dans le métro", sont les paroles traduites du refrain.

Chappell Roan a retranscrit en image cette peine de cœur dans un clip cinématographique réalisé par Amber Grace Johnson. On y voit la chanteuse déambulant dans la ville de New York et poursuivant la fille aux cheveux verts dans le métro.