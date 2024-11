Chappell Roan prépare un nouvel album complètement différent

"C'est une nouvelle version de Chappell", a annoncé Daniel Nigro, le producteur de Chappell Roan. Ensemble, ils ont commencé à travailler en juillet sur le deuxième album de la chanteuse nommée dans la catégorie "Révélation Internationale" aux NRJ Music Awards. Un opus très attendu après le succès de son premier projet sorti il y a un peu plus d'un an.

Dans une interview accordée au New York Times, ce 21 octobre, Daniel Nigro a distillé quelques indices sur la composition très éclectique du nouvel album de Chappell Roan. "Je peux en parler parce qu'elle en a parlé", a-t-il déclaré avec prudence.

Le producteur a confié qu'ils avaient déjà travaillé sur cinq nouveaux titres, dont "The Subway", une chanson que Chappell Roan a interprétée en concert lors de sa tournée "Midwest Princess Tour". L'album comptera aussi "quelques ballades et une chanson rock à tempo moyen". Daniel Nigro a enfin évoqué une "chanson country amusante et rythmée" accompagnée d'un violon.

Pour ce qui est des thèmes abordés dans ce deuxième projet, l'interprète de "Hot to Go !" ne devrait pas se pencher sur sa fulgurante mise en lumière et toutes les difficultés qui en découlent. "Cela n'est apparu dans aucune chanson, a indiqué Daniel Nigro. Nous continuons à écrire en nous amusant. Nous verrons bien ce qui se passera."

Le succès fulgurant de "Good Luck, Babe !"

Il faut dire que la vie de Chappell Roan a complètement été chamboulée cette année. Après la réussite de son premier album "The Rise and Fall of a Midwest Princess" (2023), la chanteuse de 26 ans connaît une véritable percée avec son single "Good Luck, Babe !". Cet hymne à la rupture a atteint le top 10 du Billboard Hot 100.