Camila Cabello : zoom sur son style vestimentaire

Un style qui lui ressemble

Camila Cabello est née à La Havane, capitale de Cuba. Cette jeune femme au teint hâlé, aux cheveux bruns et aux yeux sombres est le mélange sud-américain entre un père mexicain et une mère cubaine. La pop-star sait d’ailleurs jouer de son physique pulpeux, comme lorsqu’elle danse en femme fatale dans son clip "Havana" en duo avec Young Thug. Camila n’est pas sophistiquée, mieux, elle est classe. Ses tenues vestimentaires, glamours, rejoignent son naturel, son visage typé, son air mystérieux et sa timidité de longue date. Rien n’est excentrique chez la pop-star, elle porte sa personnalité à travers son look, comme elle l’explique : "J’adore les Birkenstock, je n’ai porté que ça pendant toute la période des fêtes. J’aime aussi les costumes masculins", ajoute-t-elle, en faisant référence à Michael Jackson, Prince et Madonna. "J’aime les vêtements qui me donnent confiance en moi. Même si je me sens bien avec juste un gros pull, sans maquillage et les cheveux décoiffés, de temps en temps." Selon les occasions, la chanteuse latino-américaine choisit ses tenues avec l’aide de sa styliste, Jennifer Mazur, tout en préservant son style personnel.

Des looks éclectiques

Camila Cabello aime manier les styles. Mélangeant ses origines à l’Amérique, elle peut porter des grands anneaux, des boots à clous ou des pantalons cargo. Selon les occasions, elle se montre en jupe moulée, en robe longue, souvent très colorée. À Paris, en juin 2018, la jeune femme en tournée pour "Never Be the Same Tour" s’est fondue dans le style parisien, vêtue d’une robe chemisier à rayures et d’un béret noir. Peu maquillée, Camila Cabello préfère miser sur son naturel.

Son conseil avisé

Camila Cabello n’a pas la taille mannequin. Elle mesure un mètre cinquante-sept et ne s’en plaint pas. Elle peut se happer plus facilement dans les tissus sud-américains pour un résultat élégant et sexy. Lorsqu’elle a lu sur les réseaux sociaux des propos insultants sur son physique, la riposte ne s’est pas fait attendre : "Évidemment qu’il y a de mauvaises photos, évidemment qu’il y a de mauvais angles, mon corps n’est pas taillé dans la roche, n’est pas tout en muscles, mais la chose la plus triste est que des jeunes filles grandissent dans ce monde retouché et recherchent une perfection qui n’existe pas… Et l’irréel est en train de devenir la nouvelle réalité. Les filles, il est normal d’avoir de la cellulite, il est normal d’avoir de la graisse. C’est beau et naturel." La chanteuse, victime de body shaming, ne s’est pas laissé démolir et préfère avertir les plus jeunes, dont sa petite sœur qui grandit avec les réseaux sociaux et les codes truqués de la mode. Camila n’est pas le stéréotype attendu : tant pis ! Petite, piquante, d’une personnalité atypique, complexe, Camila Cabello n’a rien à envier aux magazines féminins, dont elle a d’ailleurs fait les couvertures.