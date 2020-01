Camila Cabello : zoom sur sa filmographie

Au sein du groupe The Fifth Harmony

Camila Cabello a fait ses premiers pas en 2013 dans la compétition télévisée américaine "The X Factor" à Greensboro, en Caroline du Nord. Créé par Simon Cowell et produit par SYCOtv, ce télé-crochet a pour objectif de dénicher le futur talent musical. La chanteuse passe une audition alors qu’elle n’a que 15 ans et se fait éliminer lors de la session du concours appelée "bootcamp". Mais la production décide de lui laisser une seconde chance en l’intégrant dans un groupe formé par quatre autres jeunes femmes. C’est la naissance de The Fifth Harmony, qui terminera troisième au classement. En 2014, le groupe participe à la série télévisée américaine "Faking It", créée par Dana Min Goodman et Julia Wolov, développée par la suite grâce à Carter Covington. L'histoire qui se déroule au Texas raconte les aventures romanesques de deux lycéennes, prêtes à tout pour attirer l’attention de deux jeunes hommes. Mais rien ne se passera comme prévu… Camila Cabello joue son propre personnage en tant qu’invitée. The Fifth Harmony fera aussi une apparition dans la série en ligne de courts-métrages animés par ordinateur : "Barbie: Life in the Dreamhouse", plus précisément dans l’épisode : La Fête des sœurs.

Camila Cabello en solo

L’année 2018 a été riche pour Camila Cabello. Son hit "Havana" sorti en 2017 obtient de multiples récompenses, elle sort son premier album "Camila", fait les premières parties de la tournée de Taylor Swift : "Reputation Stadium Tour" en Amérique du Nord et en Europe et entame sa première tournée mondiale, le "Never Be the Same tour", à Vancouver au Canada. C’est à cette occasion qu’elle participe en tant qu’invitée à l'émission britannique "Dancing on Ice". Il s’agit d’une compétition de patinage artistique où elle va s’entourer de quatre musiciens et de quatre patineurs professionnels dans un show relatant les performances vocales et chorégraphiques de la pop-star. Cette même année, Camila Cabello obtient un petit rôle dans la série américaine d’aventures "King of the Golden Sun". Aujourd’hui, le cinéma lui ouvre ses portes, en proposant à la bombe latino-américaine le rôle principal dans un remake de Cendrillon, prévu pour 2021. Elle va jouer et chanter, ayant elle-même participé à l'écriture des chansons du film. Le projet est né de l'animateur James Corden, associé à la société de production Fulwell 73 et réalisé par Kay Cannon, productrice de la trilogie "Pitch Perfect". Le célèbre conte popularisé par Perrault et les frères Grimm a connu plus d'une vingtaine d'adaptations depuis sa naissance. Cette nouvelle version se veut moderne et originale, puisque Cendrillon, incarnée par Camila Cabello, est une jeune femme sud-américaine, loin du personnage original.