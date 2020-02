Dua Lipa, Cardi B, Camila Cabello : elles ont toutes assuré la première partie de Bruno Mars

Des premières parties prestigieuses pour Bruno Mars

À tour de rôle et/ou à des endroits différents, Dua Lipa, Cardi B et Camila Cabello ont toutes les trois un jour assuré la première partie des concerts de Bruno Mars. Le 28 mars 2017, l’interprète du hit planétaire "Uptown Funk" lance officiellement sa tournée "The 24K Magic World Tour" pour promouvoir en live son troisième album studio. Pour l’occasion, le chanteur invite plusieurs célébrités à assurer ses premières parties. Sur le sol américain, les chanteuses Camila Cabello et Cardi B ont ainsi l’honneur de précéder l’arrivée de Bruno Mars sur scène. En Océanie, c’est l’interprète du hit "New Rules", Dua Lipa, qui est conviée à faire monter la température dans les salles de concert.

Une tournée exceptionnelle pour Bruno Mars

Dans le monde musical, il y a "première partie" et "première partie". Dans le cas de la tournée de Bruno Mars, la première partie de "The 24K Magic World Tour" n’a rien à voir avec la première partie de concerts moins pharaoniques. Pour sa tournée internationale, Bruno Mars a ainsi parcouru la planète pendant près de deux ans (21 mois). Au total, l’interprète du hit "Grenade" a livré plus de 200 concerts, dont une cinquantaine en Europe et une quinzaine en Asie. Sur le plan économique, la tournée de Bruno Mars à laquelle ont participé Dua Lipa, Cardi B et Camila Cabello se hisse dans le top 10 des tournées les plus lucratives de tous les temps.

Camila Cabello : Taylor Swift après Bruno Mars

En France, on a souvent tendance à considérer les premières parties d’un concert comme l’occasion de faire découvrir de nouveaux talents. Outre-Atlantique, la donne est un peu différente. Aux États-Unis, il n’est ainsi pas rare que des artistes déjà reconnus participent aux concerts d’autres grandes stars. Après avoir participé en 2017 à la tournée "The 24K Magic World Tour" de Bruno Mars, Camila Cabello s’invite l’année suivante sur la tournée "Reputation Stadium Tour" de la chanteuse Taylor Swift.

Quid des autres artistes ?

Rares sont les artistes à débuter les concerts lors de leurs tournées sans faire appel à une première partie (à l’exception de quelques-uns, comme Christophe Maé lors de sa tournée "L’Attrape-Rêves Tour"). De retour sur le devant de la scène musicale, M. Pokora a par exemple choisi en 2019 de faire appel à sa compatriote Philippine pour assurer le spectacle avant son show à Toulouse, Bordeaux, Rennes ou encore à l’AccorHotels Arena. De son côté, le groupe Muse n’hésite pas, lui, à mélanger les genres. Pour sa venue au Stade de France, le groupe britannique a ainsi partagé la scène avec des danseurs, avec un robot d’alien géant ou encore avec des professionnels du BMX. Un véritable spectacle donc, en guise de première partie.