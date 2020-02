Britney Spears poste la vidéo de sa chute après sa fracture du pied

Britney Spears soutenue par ses proches

Heureusement durant cette période difficile, Britney Spears peut compter sur le soutien de sa famille, de ses amis, et de son compagnon Sam Asghari. C’est d’ailleurs ce dernier qui a révélé la blessure de Britney Spears sur les réseaux sociaux.

A travers une courte vidéo, les internautes ont pu découvrir le plâtre de Britney Spears après s’être cassé le pied. Malgré la douleur, l’artiste a gardé le sourire ! «Quand on se casse quelque chose, en général ça guérit et se renforce, en particulier quand on est ma copine, a commenté le coach sportive. Ma lionne s’est cassé un os du métatarse, en faisant ce qu’elle aime le plus, danser. Je lui souhaite de récupérer le mieux possible pour qu’elle puisse sauter, courir et danser».