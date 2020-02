Britney Spears n’irait pas bien: une de ses amies lance un message d’alerte

Britney Spears serait au plus mal… Même si la chanteuse ne laisse rien paraitre sur les réseaux sociaux, elle inquiète en ce moment son amie Taryn Manning. L’actrice connue pour son rôle dans «Orange is the new Black» et le film "Crossroads" a fait part de son angoisse sur son compte Instagram. Dans un long message qui a été depuis supprimé du réseau social.

Elle raconte: «Je n'essaye pas d'avoir des likes, je m'en fiche complètement. Je suis juste inquiète pour mon amie. Trop de fois, nous laissons les autres s'égarer sans nous sentir concernés. 'Pas ma place, pas mon problème'. A tous ceux qui me demandent tous les jours d'intervenir, je vous entends. Britney est mon objectif. »

Taryn Manning ne livre pas plus d’informations sur la raison du mal-être de Britney. Nul ne sait s’il faut prendre son message énigmatique au sérieux.

Britney Spears: une vie personnelle faite de hauts et de bas

Alors faut-il réellement s’inquiéter pour l’état de santé de Britney Spears? La superstar a connu de nombreux épisodes douloureux durant sa carrière. On se souvient de son coup de folie en 2007 lorsque la star avait décidé sur un coup de tête de se raser la tête.

Plus récemment, la chanteuse avait dû être internée pendant 30 jours. Britney Spears n’aurait pas supporté l’inquiétude face aux problèmes de santé de son père et avait dû être hospitalisée, en avril 2019. Dès son retour à la maison, l’interprète de «Toxic »avait tenu à rassurer son public en postant une vidéo sur Instagram: «Ne croyez pas tout ce que vous lisez ou entendez sur moi. Ma situation est unique, mais je promets que je fais de mon mieux en ce moment. Vous ignorez peut-être ce détail à mon sujet, mais je suis forte et je sais m’imposer pour obtenir ce que je veux.», a-t-elle révélé.