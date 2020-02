Britney Spears admise à l’hôpital en raison d'une fracture

Aux côtés de son compagnon Sam Asghari, Britney Spears enchaîne les sessions de sport et de danse. Et pour cause, le jeune homme est coach sportif. De quoi motiver l’interprète de «Toxic». Malheureusement, la célèbre chanteuse connaît une mauvaise passe en raison d’une chute survenue lors d’une session de danse.

Comme en témoigne la publication de Sam Asghari, Britney Spears a été hospitalisée quelques heures après s’être cassé le pied. A travers la courte vidéo, les internautes découvrent le plâtre de l’artiste sur lequel est inscrit «stronger», comprenez «plus forte».

Malgré la douleur, Britney Spears peut donc compter sur le soutien de son amoureux: «Quand on se casse quelque chose, en général ça guérit et se renforce, en particulier quand on est ma copine, a-t-il ainsi commenté. Ma lionne s’est cassé un os du métatarse, en faisant ce qu’elle aime le plus, danser. Je lui souhaite de récupérer le mieux possible pour qu’elle puisse sauter, courir et danser».