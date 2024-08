Cyprien est papa pour la deuxième fois

Cyprien a eu son premier enfant, en février 2022. Il avait alors annoncé la bonne nouvelle dans une vidéo sur YouTube en expliquant face caméra : «Ça se voit peut-être à ma mine un peu fatiguée, mais effectivement, depuis quelques jours, je suis papa. C’est le plus gros événement de ma vie, tout simplement. Le petit va bien, la maman va bien, et je suis extrêmement fatigué. C’est un bonheur incroyable.»

La star d’internet reste très secret sur sa vie privée. Peu d’informations circulent sur sa vie de famille et son couple. La femme qui partage sa vie serait Aurélie Dunand, une femme d'affaires, dirigeante d'une société du nom de Web Born. Ils seraient ensemble depuis l’année 2006.

Cyprien n’hésite tout de même pas à révéler dans quelques interviews qu’il est heureux en amour. Il avait d’ailleurs partagé ces informations à Public : «Aurélie est bienveillante. C’est ma meilleure pote, on a créé une ligne de vêtements ensemble, on avance ensemble. Elle me connaît par cœur. On est très fusion­nels, insé­pa­rables. Je suis très stable affec­ti­ve­ment. Elle a été ma première histoire sérieuse et ce fut la bonne.»