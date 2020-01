Black M : les secrets de son album "Il était une fois"

Trois longues années d’attente

Comme tous les fans de Black M, vous avez sans doute été impatients de découvrir le nouvel album de l’interprète du hit "Sur ma route". Après "Les Yeux plus gros que le monde" en 2014 et "Éternel insatisfait" en 2016, Black M s’est accordé une petite pause musicale. Au total, trois ans se seront donc écoulés entre la sortie de son deuxième opus et la commercialisation de l’album "Il était une fois".

Un album plus personnel

Si Black M a pris autant de temps pour écrire son nouvel album, c’est que le rappeur a souhaité travailler chaque texte comme un vrai ressenti. Dit autrement, celui qui a appris beaucoup de choses lors de ses débuts avec le groupe Sexion d’Assaut a souhaité se concentrer cette fois-ci sur ses sentiments, sur le style de musique qu’il aime, davantage que sur les ingrédients qui font d’une chanson un hit en radio. Parmi les différents titres de l’album "Il était une fois", on retrouve par exemple un single sur la vie des SDF ("Ainsi valse la vie") et un autre sur le harcèlement scolaire ("Lucien"). Plus que les deux opus précédents, "Il était une fois" se présente donc comme un album plus personnel.

De multiples collaborations

Avec le succès de ses deux albums précédents, Black M s’est ouvert les portes de collaborations avec des artistes reconnus sur la scène musicale française. Pour l’album "Il était une fois", le Parisien de naissance s’est notamment entouré de l’artiste Vianney et du duo toulousain Bigflo & Oli. Ces derniers signent avec le rappeur le hit "Sale journée", un titre que beaucoup qualifient de chanson écrite "entre potes". Dans "Sale journée", Black M et Bigflo & Oli évoquent le quotidien et les mésaventures que peuvent vivre les rappeurs célèbres.

Une petite touche de funk

Particulièrement à la mode depuis le succès international de Bruno Mars et son hit "Uptown Funk", le funk semble avoir inspiré Black M. Dans le hit "Dans mon délire", celui qui aime prendre des risques en musique nous offre un subtil mélange de funk et de rap. Ajoutez-y quelques notes rétro et vous obtenez un titre de Black M qui détonne et qui s’éloigne quelque peu de ce à quoi nous avait habitués le rappeur jusqu’à présent.

De l’impro et du freestyle

Avec son album "Il était une fois", Black M semble enfin avoir décidé de se faire plaisir. Après des touches de funk dans l’un de ses titres, le rappeur d’origine guinéenne s’accorde également une chanson basée sur l’impro et le freestyle. Avec "Bon", Black M et son acolyte Daks proposent un autre hit particulièrement hypnotisant. Avis à tous les fans du rappeur : prenez le temps d’écouter l’intégralité de l’album "Il était une fois" si vous souhaitez découvrir plus d’éléments sur la personnalité de Black M.