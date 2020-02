Billie Eilish prend la défense de Drake

Billie Eilish et Drake : une amitié sans ambiguïté

Peu importe les critiques, Billie Eilish se moque des rumeurs et des haters. La chanteuse est revenue sur cet épisode dans le magazine Vogue: «Internet est tellement un bordel stupide en ce moment. Tout le monde est si sensible. Un adulte ne peut pas être fan d’un artiste? Il y a tellement plus de personnes dont il faudrait se soucier sur le web.»

Billie Eilish semble vraiment remontée contre les personnes qui lui veulent du mal sur les réseaux sociaux. Elle rajoute dans cette interview: «On va vraiment dire que Drake est louche parce qu’il est fan de ce que je fais, et après on va voter pour Trump? Qu’est-ce que c’est ce bordel?»