Quelles personnalités ont le plus influencé la mode et la beauté en 2023 ?

Pamela Anderson au naturel

C'est une image qui n'aurait pas dû faire couler autant d'encre - pourquoi pointer du doigt une femme qui ne se maquille pas ? - mais il faut reconnaître qu'elle a propulsé Pamela Anderson au sommet des trends beauté cette année. Et pas n'importe lesquelles, puisque c'est le 'no make-up' que la star américaine a mis en avant, un parti pris esthétique qui a permis de mettre à mal, un peu plus encore, certains diktats sociétaux.

Ce coup d'éclat, comme on pourrait le nommer, remonte à la rentrée dernière, à l'occasion de la Paris Fashion Week consacrée à la saison printemps-été 2024. Alors que Pamela Anderson est à l'affiche d'un émouvant documentaire dans lequel elle se livre sans détour, diffusé sur Netflix depuis janvier 2023, elle s'exhibe plusieurs fois sans aucune trace de maquillage lors de l'événement mode de l'année, faisant sensation dans les médias comme sur les réseaux sociaux. Et il ne s'agissait pas d'un 'one shot' : l'actrice a réitéré ce tour de force début décembre lors des Fashion Awards 2023. "Un acte de courage et de rébellion", comme l'a qualifié Jamie Lee Curtis sur son compte Instagram. "La révolution de la beauté naturelle a officiellement commencé", s'est réjouit l'actrice américaine. Une révolution qui ne devrait plus en être une, mais qui contribue à faire un peu plus voler en éclats les nombreuses injonctions faites aux femmes.