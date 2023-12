Beyoncé : la star inspire la déco de Noël de ses fans

Depuis que Beyoncé a investi les salles de cinéma du monde entier avec la sortie de son long-métrage « Renaissance : a Film by Beyoncé », la star inspire ses fans pour la décoration de leur sapin de Noël. Le phénomène est viral et visible sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Sous plusieurs hahstag comme « Beyoncé », « Renaissance theme » ou encore « Renaissance Tree », des centaines d'internautes décorent et partagent leurs conseils déco pour obtenir le plus beau sympa de Noël à l'image de leur idole.