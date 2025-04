Helena en tournée : un premier concert à Forges-les-Eaux plein de surprises

Helena reprend Olivia Rodrigo sur scène

Tout au long de la soirée, Helena a sorti l'artillerie lourde. Ecran géant, néons, jeux de lumières… L’artiste de 23 ans n'a pas lésiné sur les moyens.

Pour le plus grand bonheur de ses fans, l'artiste a même proposé au public de prendre le contrôle du concert et de choisir la reprise qu'il souhait entendre : "Taxi" d'Angèle, "Strong" de London Grammar, "Confetti" de Charlotte Cardin et "Traitor" d'Olivia Rodrigo.

Verdict ? La salle a élu à l’unanimité le titre de la popstar américaine, "Traitor".