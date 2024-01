Aya Nakamura lâche le freestyle « Hyper » qui fait le buzz

Invitée du DVM Show, l’émission de freestyle diffusée sur Twitch, Aya Nakamura a fait oublier les températures polaires dans le studio avec un titre qui sent l’été. Après le passage de Favé, Leto ou encore Guy2Bezbar et Kaaris, celle que les fans surnomment « la reine de France » a tout donné et la Toile adore.

Durant l’émission, les artistes de la scène urbaine sont invités à interpréter quelques titres de leur répertoire. Aya Nakamura n’a pas échappé à la règle et a performé « Chérie », « Doudou », « Baby » ou encore « Dégaine ». Mais la chanteuse n’était pas seule ce soir-là, dans le studio, quelques artistes émergents ont eu l’occasion de se faire connaître d’un public plus large : Rocket, Samy Lrzo, RnBoi et Biglala se sont succédés au micro avant le moment qui a tout changé.