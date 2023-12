Depuis le phénoménal « Djadja », la carrière d’Aya Nakamura bat des records. Aujourd’hui reconnue sur la scène musicale internationale, elle cumule les hits au sommet des charts. La chanteuse a sorti « DNK », son quatrième album, en février 2023. Un opus qui cartonne grâce aux titres comme « Baby » ou « SMS ». Le triomphe est tel qu'Aya Nakamura s’est offert trois Bercy sold out au printemps de la même année. Alors que sa carrière est à son paroxysme, l'artiste de 28 ans intégrera le prestigieux jury de l’émission musicale « Nouvelle École ».

Pas étonnant donc de voir Aya Nakmura sélectionnée parmi les "Men of The Year" de GQ France. A cette occasion, la star est revenue sur l’un des plus grands succès de sa carrière : « Pookie ». Et aussi étonnant que cela puisse paraitre, la « Reine de France » ne croyait pas au potentiel de ce single. « On m’a fait écouté la topline et l‘instru et j’étais là en train de dire : "Ouais, franchement, je ne suis pas chaude, ce n’est pas mon style."» », a-t-elle expliqué à GQ. Malgré cette première impression, elle est quand même passée en cabine : « Je la pose vraiment en rapide, je teste, mais je la mets à la poubelle ». Le titre ne figure pas dans ses options au moment de décider de la tracklist de son album « Nakamura ».