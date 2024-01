Ariana Grande : un premier teaser pour le clip de « yes, and? »

Dans ce dernier, plusieurs personnes sont entrain de critiquer le retour de l’interprète de « God is a woman ». On entend notamment l’un d’entre eux dire : « Peu importe si elle est heureuse ! Je ne veux pas son bonheur. Je veux juste Ari. » Des coordonnées sont également montrées dans ce teaser : Montauk à New York. Un lieu loin d’être anodin puisque c’est à cet endroit que le film « Eternal Sunshine of the Spotless Mind » avec Jim Carrey a été tourné en 2004. Il en fallait peu pour les fans d’Ariana Grande qui pensent désormais que le nom du septième album de l’artiste est « Eternal Sunshine ». Alors, info ou intox ?

En attendant d’en savoir plus, les internautes pourront admirer le clip vidéo de « yes, and? » prévu demain en fin de journée !