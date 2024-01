Olivia Rodrigo rêve de redevenir actrice

Elle est sur tous les fronts. Nommée pour son titre « Can’t Catch Me Now » à la cérémonie des Prix des Gouverneurs de l'Académie des Arts et Sciences du cinéma, Olivia Rodrigo en a profité pour faire quelques révélations. L’artiste de 20 ans qui connaît en ce moment un succès fulgurant, grâce à la bande originale du film « Hunger Games : la Ballade du Serpent et de l’Oiseau chanteur » et à son deuxième album « Guts », n’a pas fini de nous en mettre plein la vue. C’est du moins ce qu’elle souhaite pour sa carrière.

Alors qu’elle lancera en février prochain le « Guts World Tour », l’interprète de « bad idea right ? » rêve de faire son retour au cinéma. « J'aime les films, j'aime raconter des histoires », a déclaré la star à Variety lors de l'événement. « J'adore raconter des histoires, que ce soit dans une chanson ou dans un film, c'est quelque chose qui me passionne vraiment. »