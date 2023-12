Ariana Grande: ses tatouages sont les plus recherchés sur Google

Ariana Grande: 50 tatouages et une forte influence

D’après l’étude menée par la plateforme d’apprentissage Preply, qui a analysé les données mondiales de recherches sur Google, Ariana Grande est la personnalité la plus inspirante en matière de tatouages avec plus de 1.3 millions de recherches par an.

Il faut dire que la superstar est un modèle en la matière puisqu'elle cumule plus de 50 tatouages sur son propre corps.

Et les fans aiment tellement l'interprète de "No Tears Left To Cry" qu'ils en viennent à graver à même leur peau les paroles de ses titres, des citations de la chanteuse, voire son prénom. Juste après elle, on retrouve Harry Styles et Justin Bieber qui arrivent en deuxièmes et troisièmes positions avec 1.096.680 et 1.091.880 de recherches annuelles.