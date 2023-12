Ariana Grande fait de l'ASMR pour présenter ses produits de beauté

Sur ses réseaux sociaux, la reine de la pop adore se maquiller devant la caméra et partager ses secrets de beauté. Tantôt en musique, tantôt à la manière d'une influenceuse beauté, Ariana Grande ne manque pas d'user les codes des créateurs de contenus pour promouvoir sa marque, REM beauty. Et ses abonnés adorent ! Cette fois, la star de « Thanks u next » a décidé d'innover et de s'attaquer à un classique de la Toile : les vidéos en ASMR.

Voix douces, tapotements ou encore chuchotement, cette pratique est utilisée pour inviter les visionneurs à se relaxer. Sur les réseaux sociaux, il existe des milliards de vidéos qui cumulent autant de vues et de commentaires. Ariana Grande a donc décidé d'y ajouter son petit grain de sel. Avec humour, la chanteuse a présenté plusieurs produits en s'amusant à les gratter avec ses ongles, à parler à voix basse ou encore à plonger son micro dans une crème cosmétique.