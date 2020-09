Ariana Grande et Drake bientôt en duo? La rumeur démentie

Imaginez! Un titre réunissant Ariana Grande et Drake! La Toile n’a pas tardé à espérer cette collaboration après que le Canadien ait cité la chanteuse dans un de ses derniers titres, «Popstars». «Look, Ariana, Selena, my Visa/It can take as many charges as it needs to, my girl/That sh*t platinum just like all of my releases, my girl.» sont les paroles entendues dans le morceau de Drake et DJ Khaled.

Mais aujourd’hui les rumeurs viennent d’être démenties par le producteur du rappeur qui a partagé sur les réseaux sociaux un message qui a fait beaucoup de peine aux internautes.

«Je n’ai aucune info sur la collab Drakiana… Je ne sais pas quel média a sorti cette rumeur mais s’il vous plait ne croyez pas tout ce qu’il se dit sur internet et toutes les mauvaises informations qui y sont partagées. Juste pour être clair pour que vous les fans ne soyez pas déçus et que vous laissiez ma partie commentaires en paix. Sincèrement Snaz.», peut-on lire.