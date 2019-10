Angèle en studio: elle «finalise des choses»

Angèle: un succès renversant

Le premier et unique album d’Angèle, «Brol», rencontre un énorme succès. Sorti en octobre 2018 il est certifié disque de diamant. En moins d’un an, il s’est vendu à plus de 500 000 exemplaires en France.

Fière, la chanteuse a posté une photo à l’annonce de cette certification avec un message plein de reconnaissance envers son public: «500.000 J’arrive pas à y croire c’est irréel, Brol n’a même pas 1 an.. je suis mega heureuse, jfais un métier absolument formidable grâce a vous, merci merci mais merci merci merci merci».