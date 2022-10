Angèle «Amour, Haine et Danger»: son nouveau single sur les dérives du téléphone

Angèle est comme nous ! La superstar ne peut s’empêcher d’avoir son portable toujours sur elle. Accro à son téléphone, elle a décidé d’en créer une chanson inédite. Intitulé «Amour, Haine et Danger», le morceau porte sur l’addiction à nos smartphones.

Pour l’occasion, Angèle joue le rôle du téléphone dans son clip réalisé par Brice VDH. Elle accompagne alors des personnes dans différentes situations parfois à la limite de l’invraisemblable.

«J’imaginais la situation si mon téléphone, qui contient tant d’éléments de ma vie, devenait géant et qu’il prenait énormément (trop) de place au studio, à l’image de l’importance qu’il prend dans la vie.», explique la chanteuse dans un communiqué accompagnant la sortie de sa vidéo.

«Notre téléphone, on le tient en main en permanence, il est rarement loin de nous, il contient notre vie entière (des photos, souvenirs, notes, rendez-vous, conversations…). Un témoin privilégié et intime de nos vies, pensées. On a une confiance absolue dans un objet qui nous apporte finalement autant de problèmes que de jolies choses.», ajoute l’artiste belge.