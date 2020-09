UNDERGRAM - Amel Bent métamorphosée: «On avait perdu le rasoir»

De beaux souvenirs ! Sur son compte Instagram, Amel Bent se montre au naturel. Seule ou en compagnie de ses proches, la chanteuse aime partager ces moments précieux avec ses fans. A commencer par ses vacances passées avec sa mère. N’ayant pas eu l’occasion de partir régulièrement avec elle, l’artiste a tenu l’emmener quelques jours à Cannes.

Un moment mère/fille dont la jeune maman se souviendra longtemps. Autre cliché adoré par Amel Bent, cette photo prise en compagnie de son père spirituel comme elle l’appelle. Aux côtés de Charles Aznavour, elle a pu échanger avec lui: «A cette époque-là, j’avais dans mon album à venir une chanson pour lui, que je voulais absolument qu’il écoute depuis un certain temps.»

Amel Bent très proche de sa sœur

Depuis son enfance, Amel Bent est très proche de sa petite sœur Mélissa. Les deux fillettes ont grandi dans l’univers de la musique. Alors que la chanteuse participe à l’émission de la Nouvelle Star sa cadette veut à tout prix suivre ses pas. Mais l’interprète de «Jusqu’au bout» souhaite avant tout la préserver.

«Je lui ai dit : ‘Ok on va faire un marché toi et moi, tu peux faire de la musique mais tu vas aussi faire tes études et on va y aller par étapes.» Le défi est relevé par la jeune Mélissa qui suit toutes les indications de sa grande sœur à la lettre. Résultat: «Donc là, elle est en train de faire son EP. Elle est géniale parce qu’en plus, elle ne veut absolument rien me demander.»