Alicia Keys vous révèle sa playlist idéale !

Alors qu’elle enchaîne les déplacements et les interviews dans le cadre de la promotion de son nouvel album baptisé «Alicia», l’interprète de «Underdog» doit faire face à un emploi du temps particulièrement chargé.

Il est donc nécessaire pour elle d’écouter de la musique dès son réveil pour bien débuter la journée. Mais qu’écoute-t-elle en se levant le matin ? «Je vais choisir ma chanson ‘Time Machine’, elle a cette technique musicale et le beat arrive très lourd, nous a-t-elle confié en interview. Ça me fait me sentir bien, et je me demande ce que je vais faire de ma journée et la réponse est ‘tout’ !».

Alicia Keys très romantique !

Si Alicia Keys tente de garder le sourire en toutes circonstances, il lui arrive de s’émouvoir grâce à la musique. Elle nous a ainsi révélé que le titre de Stevie Wonder «They Won’t Go When I Go» provoque chez elle une certaine émotion. Qu’en est-il pour un dîner romantique ? Selon l’artiste, les meilleures musiques pour un dîner aux chandelles – spécialement à Paris – se trouvent sur l’album «Blue» de Miles Davis.

Alicia Keys fan de Billie Eilish

Alicia Keys et Billie Eilish ont vécu un véritable coup de foudre musical. Les deux artistes ont partagé la scène à plusieurs reprises. Ce n’est donc pas un hasard si l’interprète de «No One» a ajouté les derniers titres de Billie Eilish dans sa playlist: «La dernière chanson que j’ai achetée c’est ‘Everything I Wanted’», a-t-elle poursuivi.