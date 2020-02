Alicia Keys : «Je pense qu’il y aura d’autres collaborations avec Ed Sheeran dans le futur.»

Alicia Keys: une artiste positive et inspirante

Alicia Keys est également la star des récompenses! Elle comptabilise aujourd’hui 15 GRAMMY Awards! La chanteuse présente désormais le show depuis deux ans et époustoufle le public à chaque fois avec des prestations incroyables. Récemment, elle a d’ailleurs rendu hommage à la légende de la NBA, Kobe Bryant, décédé dans un accident d’hélicoptère. Selon elle, le basketteur était un exemple pour tout le monde : «Kobe Bryant était, probablement un “Underdog”, lui aussi. Personne ne commence au sommet. Personne ne commence en étant le meilleur. Tout le monde doit travailler pour y arriver. Et trouver la détermination pour aller de l’avant.»

Alicia Keys continue de profiter de sa notoriété pour prendre position sur certains sujets importants comme l’acceptation de soi. Elle prône d’ailleurs toujours le naturel et choisit de ne plus se présenter avec du maquillage sur certains évènements afin de faire passer des messages de tolérance. «J’ai fait un cheminement pour me découvrir telle que je me vois, pas comme le monde me voit. Pas comme on m’a dit que je devais être mais comme je suis réellement. (…) Nous pouvons tous nous baser sur le fait que nous voulons juste être nous-mêmes et nous sentir confiants et nous sentir beaux et nous sentir bien. Accepter ce que nous sommes. C’est le seul message que je veux faire passer.», raconte l’interprète de «Girl on Fire».

Alicia Keys, toujours au plus proche de ses fans, est ravie de partir à leurs rencontres très bientôt. Elle sera, en effet, en tournée en Europe et en Amérique du Nord à partir du mois de juin prochain. Elle fera un passage remarqué en France, les 1er et 9 juillet prochains, à Paris et Bordeaux!