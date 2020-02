5 Seconds of Summer: leur dernier titre «Old Me» est disponible!

Écoutez «Old Me» sur la radio digitale NRJ NEW HITS FRIDAY

Les 5 Seconds of Summer sont de retour ! Après avoir sorti leur précédent single «Teeth», en août dernier, les quatre garçons continuent à teaser leur prochain opus. Et les voilà avec leur tout nouveau titre, intitulé «Old Me». Dedans, la bande adresse un message aux enfants qu’ils étaient. «Shout out to the old me, and everything he showed me, glad you didn’t listen when the world was trying to slow me».

Le clip de «Old Me» n’a pas encore été dévoilé par le groupe, mais pour cette vidéo où les paroles défilent, Luke, Michael, Calum et Ashton ont assemblé de nombreuses photos d’eux, et ce à tous les âges. La vidéo a déjà été vue des milliers de fois sur la Toile.