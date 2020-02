5 Seconds of Summer: ce que l’on sait de leur nouvel album

Cette série de concerts débutera par leur passage en Europe. Le premier se fera le 11 mai prochain à Dublin. Avant de se produire à Londres, Milan ou encore à Paris le 16 juin. Et il y a quelques jours, les 5SOS ont continué de surprendre leurs fans avec la chanson «Old Me». Dedans, les garçons ont décidé de mettre en avant des photos d’eux quand ils étaient plus jeunes.

Les paroles du titre s’adressent directement aux enfants qu’ils étaient : «Shout out to the old me, and everything he showed me, glad you didn’t listen when the orld was trying to slow me».