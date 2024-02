The Voice: les coachs se marrent devant cette vidéo virale

Ils ne manquent pas d'humour ! Les coachs de « The Voice » sont connus pour être taquins, notamment au sujet de leurs tenues vestimentaires. Lors du lancement de la nouvelle édition, TF1 avait partagé un teaser hilarant sur ses réseaux sociaux dans lequel Bigflo chambrait Mika. « Les enfants, c’est Shrek. Si vous voulez une photo avec Shrek », avait-il balancé avec humour au public, en pointant du doigt le costume vert fluo du chanteur de « Grace Kelly ».

Pour continuer sur cette lancée, les coachs de « The Voice », qui étaient présents aux NRJ Music Awards 2023, en ont profité, entre deux auditions à l’aveugle, pour regarder la vidéo d'un journaliste de mode qui tourne sur Instagram. Sur celle-ci, Matthieu Bobard Deliere, qui rassemble plus de 104.000 abonnés, révèle quels sont ses looks préférés et la note qu'il attribue à chacune des tenues du tapis rouge des derniers NRJ Music Awards.

Quand ça taille des costards...

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le jeune influenceur n'y va pas de main de morte ! Selon lui, Mika ne s'est « pas vraiment foulé », même si « sa silhouette reste tout à fait convenable ». Concernant, Zazie, il ne comprend pas l'esprit de sa tenue, tandis que Bigflo et Oli portent des outfits « un peu savamment négligé/nonchalant ». Pour terminer le bal de ces évaluations à l'emporte-pièce, Matthieu Bobard Deliere attribue la note de 3/10 à Vianney, la pire, sans prendre le temps de se justifier.