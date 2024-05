C’est déjà la fin. Au lendemain des demi-finales de "The Voice", diffusées ce samedi 18 mai 2014 sur TF1, l’une des candidates qualifiées a annoncé son retrait de l'émission. En effet, dans une vidéo publiée sur Instagram, Adnaé, de l’équipe de Bigflo et Oli a révélé pourquoi elle renonçait à sa place en finale. « Je me retire de l’aventure pour en vivre une autre qui s’annonce magnifique : l’arrivée de mon bout de chou. », a-t-elle écrit avant d’ajouter, « Nous avons fièrement fait l’aventure ensemble et j’en suis reconnaissante ». Une tendre déclaration qui accompagne la vidéo récapitulative de son aventure et qui se conclut sur l'image de son ventre rebondi.

Lors d’un entretien accordé à Télé-Loisirs, la chanteuse en herbe a expliqué pour quelle raison sa grossesse l’empêchait de se produire durant la finale du télécrochet. « J’ai décidé de renoncer à la finale car je ne peux pas faire autrement. J’attends un enfant et je vis au Mozambique. Comme la date d’accouchement est très proche de la finale, ce n’est pas possible de faire le voyage en toute sécurité et en étant sereine. Le mieux, c’était d’arrêter et de ne pas participer à la finale », a-t-elle indiqué. Une décision radicale qui n’a pas été facile à prendre pour l’ingénieure navale qui malgré tout « ne regrette pas de l’avoir fait ».