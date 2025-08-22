Camille Cerf souhaite remplacer Olivier Minne pour animer Fort Boyard

Le fort accueillera, ce samedi 23 août, une poignée de star française pour faire vivre aux spectateurs l’une des dernières émissions animées par son présentateur vedette : Olivier Minne. Parmi les candidats présents, l’ancienne Miss France Camille Cerf fera son possible pour récolter un maximum de Boyard.

Si la jeune femme fait partie du casting pour dire un premier adieu à Olivier Minne, sera-t-elle le futur visage du jeu télévisé ? La question se pose, puisque son CV est d’ores et déjà déposé. C’est l’ex Miss elle-même qui le révèle lors d’un entretien au magazine GALA il y a quelques jours.

La star s’est confiée sur ses envies et ses projets concernant la célèbre émission : "Quand j’ai su qu’Olivier Minne partait, j’ai fait savoir que je n’étais pas contre l’idée d’animer le jeu. Le fort est vraiment une passion. Comme c’est un rêve d’enfant, j’ai déposé ma candidature. Bon, je ne pense pas qu’elle a été retenue", explique-t-elle.

La présentatrice aperçue dans le nouveau format d’Intervilles et sur NRJ12 ajoute : "J’ai vraiment essayé de me défendre alors que je n’aie jamais fait ça de ma vie. Ce sera peut-être pour plus tard. Même si je pense en être capable, je me suis dit que ça serait difficile de faire mieux qu’Olivier Minne".

Après plus de vingt ans aux commandes du jeu télévisé de France 2, son emblématique présentateur fera ses adieux à la célèbre fortification rochelaise, le 30 août prochain.