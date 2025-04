Fin du "Monde à l’Envers" : Jenny explique les raisons de sa séparation avec Valentin

La chaîne YouTube parodiant nos émissions de télévision préférées, créée en septembre 2014, vient de connaître son clap de fin. Définitivement. C’est Jenny Lettelier elle-même qui a annoncé la nouvelle ce week-end via un communiqué sur ses réseaux sociaux. La comédienne à l’origine de l’annonce, s’est exprimée sur les raisons de la rupture avec son acolyte depuis plus de dix ans, Valentin Jean.

"J’ai pris la décision d’arrêter toute collaboration et de quitter la société du Monde à l’Envers, non pas à cause de différents artistiques, mais parce que je ne me retrouve plus dans les valeurs humaines et morales que l’on avait établis au début de notre duo", explique-t-elle.

Un arrêt qui semble soudain, puisque la jeune femme affirme que plusieurs nouveaux projets devaient émerger dans les mois à venir. ""Faites nous rire" n’était pas censée être la dernière vidéo. On devait renouveler la chaîne et revenir avec des courts-métrages plus aboutis", a-t-elle souligné, avant d'ajouter : "C’était pour moi très dur de passer à autre chose après avoir créé cette chaîne toutes ces années à vivre de ma passion entourée de mes amis. C’est une page qui se tourne".

Vers de nouveaux horizons

Jenny ne laisse aucune place au doute, sa décision est prise. Elle laisse ainsi des millions d’abonnés meurtris par la nouvelle mais compréhensifs. "Bravo d’être fidèle à tes valeurs, ça te grandit. On gardera tous les bons souvenirs de LMLE et hâte de voir ce que la vie te réserve !", commente-l’un-d’eux.

Ayant entamé une carrière musicale depuis plus d’un an, Jenny tient à tout de même rassurer ses abonnées sur l’avenir de ses projets. "Je compte continuer à essayer de vous faire rire sur ce compte, à développer mes projets en tant que comédienne et aussi dans la musique", confie-t-elle. Désormais la comédienne, humoriste et chanteuse se tournera vers sa carrière en solo.