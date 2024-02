Vianney : pourquoi le chanteur est-il si discret sur vie privée ?

« C'est un instinct de protection, rien de plus. Comme la majorité des gens sont bienveillants, j'ai envie de livrer des choses intimes. On ne se rend pas compte avant d'avoir un public, que c'est un vrai lien. (...)», explique-t-il avant de nuancer, « Mais il y a une minorité qui peut me faire peur, qui vole l'intimité d'un mec de 30 ans qui écrit juste des chansons. C'est vrai que ça a fait naître des trucs en moi que je n'aime pas. Donc je me concentre sur le positif, les vrais gens. Avec les autres, les paparazzi, on ne peut pas se retrouver humainement. Nos valeurs sont trop éloignées. ».

On ne peut donc pas s’attendre à ce que le chanteur invite les réseaux sociaux à occuper une place importante dans sa vie de famille.

Si on l’aime, on l’aime en tant qu’artiste et puis c’est tout.