Jeux Paralympiques 2024 : que sait-on de la cérémonie d'ouverture ?

À la tête de cet événement, on retrouve à nouveau le directeur artistique Thomas Jolly, reconnu pour sa créativité et son approche novatrice. Pour l’instant, aucun artiste n’a été officiellement annoncé pour la cérémonie d’ouverture. Cependant, on connaît déjà les artistes prévus pour la cérémonie de clôture, qui se tiendra le 8 septembre au Stade de France : Jean-Michel Jarre, Kavinsky, Cassius, et Busy P, promettant une programmation électro. On peut donc s’attendre à ce que la cérémonie d’ouverture soit tout aussi rythmée et surprenante.

Par ailleurs, la vasque olympique sera rallumée et s’élèvera chaque soir dans le ciel de Paris. Les premières épreuves commenceront dès le jeudi 29 août, avec près de 550 compétitions au programme.