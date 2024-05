Met Gala 2024 : comment regarder la cérémonie depuis la France ?

Dans la nuit du 6 mai aura lieu la soirée la plus glamour de l’année : le Met Gala. Et pour la quatrième année consécutive, le site du magazine Vogue diffusera l’évènement en direct, à partir de minuit pour la France. Ainsi que sur toutes les plateformes digitales du magazine – Instagram, Twitter, et Facebook.

La présidence de cette édition, qui vise tous les ans à récolter des fonds au profit du Anna Wintour Costume Center du Metropolitan Museum of Art de New York (Met), a été confiée à Zendaya, Jennifer Lopez, Chris Hemsworth et Bad Bunny. Le dress code de cette année sera « The Garden of Time » (en français « Le Jardin du temps »), qui fait référence à une nouvelle du même nom de l'écrivain britannique de science-fiction J.G. Ballard, sur le caractère éphémère de la beauté.

La liste des stars qui viendront fouler le tapis rouge dans des tenues extravagantes reste pour le moment secrète. Mais il se pourrait bien qu’Aya Nakamura honore pour la première fois le public de sa présence.