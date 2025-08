Olivia Rodrigo : où en est son troisième album ?

Ce n'est pas la première fois que la chanteuse joue avec les codes, les symboles et les chiffres. A chaque étape de sa tournée mondiale, l'Américaine s'est, par exemple, amusée à porter un t-shirt avec des phrases énigmatiques. "New York City's never looked so blue", à New York, puis “You know all the words to Just Like Heaven. Or do you?", à Glastonbury ou encore “Zombie in my body”, à Chicago. S'agit-il des paroles de ses prochaines chansons ?

Quand sort le troisième album d'Olivia Rodrigo ?

Sans confirmation officielle de la part de la chanteuse quant à la sortie de ce troisième album, on ne peut que spéculer sur sa date de sortie. Les deux ans écoulés entre ses précédents albums "Sour" et "Guts" laissent espérer la parution d'un nouvel opus dans le courant de l'année, du moins c'est ce que les fans souhaitent ardemment.