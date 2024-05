Inès Reg et Natasha St-Pier en guerre : elles sortent du silence après la fin de «Danse avec les Stars»

La hache de guerre n’est toujours pas enterrée. Quelques jours après la fin de la treizième saison sous haute tension de «Danse avec les Stars», sur TF1, et la victoire de Natasha St-Pier et Anthony Colette, les règlements de compte se poursuivent par média interposé.

Pour rappel, une vive altercation a éclaté entre la chanteuse canadienne et Inès Reg quelques jours avant l’enregistrement du premier prime time de « Danse avec les stars », le 31 janvier dernier. Natasha St-Pier a pensé faire une blague pour une séquence de l’émission et a insulté Inès Reg dans une salle de répétition. Cette phrase a eu un tout autre sens pour la comédienne qui s’est sentie blessée. S’en est suivi par la suite un dépôt de main courante de la part de l’interprète de «Tu trouveras» et de son danseur Anthony Colette contre Inès Reg pour comportements menaçants. Depuis, l’affaire fait grand bruit.

Inès et Natasha: chacune donne sa version

Alors qui a raison? Qui a tort? La chanteuse et l’humoriste cherchent encore aujourd’hui à rétablir leur vérité. Elles ont chacune pris la parole au même moment sur une antenne différente, hier soir. Natasha St-Pier était l’invitée de Cyril Hanouna dans «Touche Pas à Mon Poste», sur C8, tandis qu’Inès Reg a répondu aux questions de Yann Barthès sur le plateau de «Quotidien», sur TMC.

L’humoriste a ainsi déclaré qu’elle pensait que cette histoire était une manipulation de la part de Natasha St-Pier pour faire le buzz et remporter l’émission. «Je pense que Natasha était très intelligente, qu’elle a voulu gagner, qu’elle s’est dit, ça va marcher comme ça, ça fera du bruit.», a-t-elle déclaré. Ce à quoi la chanteuse a répondu devant l’équipe d’Hanouna: «C’est imaginer que je puisse imaginer ses réactions, pour moi, jamais les choses seraient allées plus loin que juste : Je ne veux plus te parler. Mais on ne peut pas insulter de cette manière et être menaçante de cette façon.»

Une entente a-t-elle été possible ?

Au fur et à mesure de l’émission y-a-t-il eu une réconciliation possible entre les deux artistes? «Il n’y a eu de main courante sur rien. Je n’ai rien fait.», a insisté Inès Reg en direct de «Quotidien». L’ex de Kevin Debonne a ajouté que malgré une «première réconciliation», les deux artistes ne sont «plus copines à l’heure actuelle».

Quant à Natasha St-Pier, elle a répondu franchement à la question, «Un dernier mot pour Inès Reg?»: «On ne se connaissait pas avant, on ne se connaîtra pas après. Et dans la vie, je pense que quand on est heureux, tout va bien. C’est le mantra de ma mère, c’est : Aime, car quand on aime, on voit les belles choses».

Malgré l’arrêt de «Danse avec les Stars», une chose est sûre, le clash risque de toujours faire grand bruit dans les jours à venir.