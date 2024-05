Inès Reg n’a peut-être pas remporté la dernière saison de «Danse avec les Stars», sur TF1, mais elle ressort tout de même gagnante de son aventure avec Christophe Licata. La chanteuse sera, en effet, de retour sur nos écrans dès ce vendredi 3 mai dans l’émission «Mask Singer».

Elle s’amusera à découvrir les célébrités cachées derrière les impressionnants costumes, aux côtés des autres membres du jury du show: Kev Adams, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier.

«Je trouve ça incroyable! C’est aussi ce qui m’a attirée, ce jury, il en jette ! Il y a un délire de nouvelle et d’ancienne génération. Ce sont de vraies personnalités, des gens drôles.», a-t-elle révélé au sujet de son expérience dans les colonnes de «Télé 7 Jours».

Alors que les émissions «Mask Singer» sont déjà enregistrées, l’infatigable Inès Reg ne devrait pas chômer pour autant ces prochaines semaines. Elle est, en effet, annoncée au casting d’une prochaine fiction pour la première chaîne.

Inès Reg touchée par le thème du harcèlement scolaire

D’après des informations du Parisien, cette mini-série de deux épisodes de 52 minutes traitera du harcèlement scolaire. Le scénario pourrait avoir particulièrement touché l’humoriste qui n’a jamais caché ses difficultés à l’école. «On m'appelait la naine, on me donnait du Mimie Mathy 24 heures sur 24, on me mettait des choses en hauteur pour que je ne puisse pas les attraper, ça a été très compliqué à vivre. La discussion, ça a été ma plus grande force. Ma mère et mes oncles m'ont appris à en rire, à avoir de la répartie pour que ça devienne une force.», peut-on lire dans les colonnes du Parisien.

Le tournage de la fiction «Ado mais pas trop» devrait débuter au mois de juin. Et pour découvrir les prouesses d’actrice d’Inès Reg il faudra attendre sa diffusion durant l’année 2025.