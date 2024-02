Inès Reg retrouve son ex Kevin Debonne pour un nouveau projet

La nouvelle avait fait l’effet d’une bombe au mois de janvier dernier. Après six années de relation heureuse, Inès Reg et Kevin Debonne annonçaient leur séparation. Une surprise pour de nombreux internautes. Malgré ce divorce, les deux humoristes semblent être restés en bons termes.

Celle qui va bientôt fouler parquet de «Danse avec les Stars», sur TF1, a même rassuré ses abonnés en expliquant qu’elle restait très proche de son ex-mari.

La comédienne vient d’apporter une nouvelle fois la preuve de cette complicité en annonçant l’arrivée d’un nouveau film sur Amazon Prime Vidéo. Un long-métrage dans laquelle elle retrouve son ancien amoureux: «C’est une comédie écrite par Kevin Debonne, déclare Inès Reg, en interview pour Télé 7 Jours. Ce sont deux policiers, un de Paris et une de Marseille, qui vont devoir collaborer sur une très grosse affaire. Je suis trop nulle parce que, quand je raconte, je dis la fin, alors je ne vais pas en dire plus !».

Cette comédie a pour titre «Les Infaillibles» et n’a pour le moment pas de date de sortie. Le synopsis du film, partagé par Amazon Prime Vidéo, promet des scènes divertissantes. «Alors qu’un gang de braqueurs sème le chaos à Paris et humilie la police depuis des mois, le Ministre de l’Intérieur veut du sang neuf à la tête de l’enquête : Alia est marseillaise, explosive et ingérable, Hugo est parisien, major de promo et méticuleux. Bref, ils ont tout pour se détester. Une alliance forcée, pour le meilleur et pour le pire… et plus si affinités ?».

Ce n'est pas la première fois que les deux exs apparaitront à l'écran ensemble. Inès Reg et Kevin Debonne avaient déjà joué les amoureux dans le film «Je te veux, moi non plus», en 2021, sur Prime Video.