GP Explorer 3 : à quelle heure ouvre la billetterie pour l'édition 2025 ?

C'est l'un des plus gros événements de l'année 2025. Squeezie a récemment confirmé la troisième édition de son Grand Prix de Formule 4 programmée du 3 au 5 octobre prochain sur le circuit des 24 Heures du Mans. Un événement que toute la communauté de YouTube et Twitch attendait avec impatience. Et pour cause, la deuxième édition avait réuni 60.000 personnes sur le circuit Bugatti et plus d’un million de spectateurs sur la chaîne YouTube de Lucas, alias Squeezie.