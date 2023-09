GP Explorer 2 : c’est quoi le problème avec Manon ?

La deuxième édition du GP Explorer a relevé le défi des attentes qui pesaient sur elle. L’évènement organisé par Squeezie a réalisé un véritable carton avec 60.000 spectateurs qui ont fait le déplacement au Mans, et plus d’un million de viewers sur Twitch. Malgré cet engouement, un évènement malheureux a noirci le tableau, et ce au deuxième tour de la course seulement.

La Youtubeuse de sport extrême, Manon Lanza, a percuté le véhicule de l’influenceur Maxime Biaggi dans un virage, contraignant les deux participants à abandonner la course. Pas de panique, les deux stars du web ont donné des nouvelles positives de leur santé.

Vu comme une révélation de ce GP et chouchou des supporters, Maxime Biaggi a été aperçu très frustré, abattu après cet accident. De nombreuses images le montrent assis au bord du circuit, contemplant impuissant la course à laquelle il a dû renoncer. Images qui ont suscité une vague d’émoi parmi les commentaires de la course, qui mélangeaient les messages de soutien et d’autres, un peu moins sympathiques.