GP Explorer 2 : Manon Lanza sort du silence

2023 n'a malheureusement pas éradiqué la misogynie… Et l'influenceuse Manon Lanza vient d'en faire l'amère expérience. La jeune femme de 30 ans s'est attirée les foudres de certains internautes suite à son accident avec le vidéaste Maxime Biaggi lors de la deuxième édition du GP Explorer.

Des commentaires misogynes affligeants

« J’espère tu perds ton permis, remonte plus jamais en voiture », « Comme par hasard c une femme qui dégage un mec dès le début », « Femme au volant, mort au tournant ». La youtubeuse a été la cible de nombreux commentaires sexistes et haineux publiés sur les réseaux sociaux, peu après l'accrochage. Une collision qui a contraint les deux concurrents à abandonner et dont une frange des spectateurs estime qu'elle en est responsable.

Des attaques misogynes que déplore Manon Lanza ce lundi 11 septembre. « Je suis fière d’être l’une de ceux/celles qui ont/a osé. D’avoir donné mon max malgré l’engagement et la rigueur que ce sport demande. Fière de ce sport que je découvre, qui fait vibrer des millions de personnes. Fière d’avoir eu mes règles ce jour-là et de n’avoir rien lâché. Fière d’être une femme. Fière de faire ce que j’aime », affirme la jeune femme sous son post Instagram.