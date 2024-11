Ed Westwick : la star de "Gossip Girl" bientôt papa

Deux mois après leurs somptueuses noces, Ed Westwick et sa compagne Amy Jackson partagent d'adorables photos d'eux sur Instagram. Des clichés sur lesquels on aperçoit un joli ventre arrondi. En légende de ce shooting romantique, l'acteur de "Gossip Girl" écrit : "Maman et Papa". Il ne fait donc aucun doute, le légendaire Chuck Bass va bientôt devenir père pour la première fois.

Bien qu’il s’agisse du premier enfant d’Ed Westwick, Amy Jackson est déjà la maman d’Andreas, 4 ans, qu’elle a eu avec son ex, George Panayiotou.