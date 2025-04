Ebony : son père Thierry Cham se confie sur le choc des critiques après la Star Academy

"Elle y a passé un moment"

Alors que la jeune chanteuse était encore dans l’aventure de TF1, ses parents s’interrogeaient sur son retour à la réalité. "On se demandait comme elle allait prendre tout cela", raconte-il. "On l’a retrouvée, le lendemain de sa sortie. On lui a remis son téléphone et on lui a dit tout ce qu’il s’était passé, tout ce qu’il s’était dit. Elle n’a pas voulu voir et ça lui a quand même fait quelque chose. A un moment donné elle a dit : 'wow je ne me sens pas bien'".

Un choc pour la jeune femme, qui ne s’est pas laissée envahir par ses détracteurs. "On lui a donné une éducation de manière à prendre les choses avec beaucoup de détachement, savoir les encaisser. L’école l’a un peu forgée". Le chanteur assure que sa fille a pu recevoir de l’aide afin de passer cette étape douloureuse. "Il y avait une psychologue présente dans l’aventure, qui accompagne les candidats quand ils sortent et elle y a passé un moment", poursuit Thierry Cham.

Mais l’homme connait la force mentale de la jeune artiste et se rassure de sa capacité à voir plus loin. "Il faut savoir être suffisamment fort pour faire abstraction, Ebony est assez douée pour ça", assure-t-il. Visiblement armée pour vivre sous les projecteurs, Ebony a subi quelques semaines plus tard, le mauvais comportement d’une spectatrice lors de la tournée de la Star Academy. La jeune femme avait alors pu compter sur de nombreux artistes pour la soutenir, tels que Louane, M. Pokora ou encore Bilal Hassani.

Malgré cet épisode, Ebony se concentre sur sa carrière et ses futurs projets, en comptant sur son entourage. "Ce qui compte pour elle, c’est le positif. On est là pour lui donner de l’amour, ça va passer", confie son père.