Tibo InShape bientôt marié à Juju Fitcats ? Le youtubeur annonce une mauvaise nouvelle

Où est en le couple star d’Internet? Tibo InShape et Juju Fitcats apparaissent de moins en moins ensemble ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Les deux tourtereaux qui devaient se marier durant l’été 2024, seraient-ils en froid? Le sportif a tenu à prendre la parole sur YouTube, ce samedi 20 juillet 2024, pour rassurer ses fans.

«On devait se marier initialement en juillet 2024 mais pour la faire courte on a eu beaucoup de boulot que ça soit de son côté ou du mien. On avait l’impression de bâcler les préparatifs de mariage, on n’était pas vraiment concentrés là-dedans et on trouvait ça dommage car techniquement et officiellement on ne se marie qu’une fois dans sa vie.», a-t-il révélé face caméra dans une vidéo qui a pour nom «Mise au point».

Fiancés depuis le mois de septembre 2022, les accros au sport sont, en effet, sur tous les fronts. Alors, ont-ils décidé d’annuler complètement leur union? Il semblerait que non. Une nouvelle date pour la cérémonie a été réservée. «On s’est plutôt dit qu’on va le reporter à mai 2025 de façon à y aller tranquillement, piano, doucement et savourer quand même cet instant un minimum.», ajoute Tibo InShape.

Dans cette vidéo confessions, Tibo Inshape explique également qu’il serait prêt à devenir père contrairement à Juju Fitcats, qui, pour le moment, n’a pas envie d’agrandir la famille.

Tibo InShape et JuJu Fitcats : un mariage annoncé en 2022

Après six années de relation, le couple qui s’est rencontré sur les réseaux sociaux, avait annoncé ses fiançailles via une publication Instagram. « I SAID YES. A l’amour pur, l’amour vrai : celui qui ne ment pas, celui qui ne trahit pas, celui qui ne juge pas. L’amour qui connaît des hauts et qui, main dans la main, traverse les bas. I said YES à toi et moi », écrivait alors Juju Fitcats en légende d’une photo sur laquelle apparaissait au premier plan sa sublime bague de fiançailles.

Tibo Inshape a rencontré sa belle lors d’un concours pour élire Miss Inshape, en 2017. Après des centaines de candidatures, le YouTubeur n’a souhaité retenir que celle de Jujufitcats ! Depuis, leur histoire d’amour dure dans le temps malgré des hauts et des bas.