Charles en couple après la Star Academy… Avec qui ? Il donne un indice !

Ça suffit ! Les rumeurs, les commentaires sur les réseaux sociaux... Charles Doré n’en peut plus. Le jeune chanteur a tenu à s’exprimer sur sa vie sentimentale au micro d’NRJ sur Twitch.

Durant son aventure à la Star Academy, le public a cru voir naître une histoire d’amour avec Ebony. "Non, c’est faux", a-t-il affirmé sans détour à Elliot, avant d'ajouter : "C’est vraiment arrivé à un stade de l’aventure où on était beaucoup moins au château. Donc on a naturellement fini par créer des affinités ainsi que de vraies amitiés." Une mise au point qui a le mérite d'être claire.

Et Lenie ? Les élèves de la promo 2024 ont souvent taquiné Charles sur la candidate de la saison dernière, qui ne semblait pas le laisser indifférent. "Ça, faut arrêter. On m’a saoulé avec ça pendant l’émission…. A un moment donné on était à la salle de danse pour répéter et les anciens (Lenie, Helena, Candice et Julien) ont débarqué. Et on me voit un peu choqué, apparemment je rougis en la voyant et ils ont zoomé sur ma tête", se remémore Charles.

Une fille fait-elle battre le cœur de Charles ?

Voilà LA question qui intéresse désormais les milliers de fans de l’interprète de "Je pars mais je reste". Et la réponse est oui ! "Je suis en couple. Je ne dirais pas qui c’est même si certains pensent savoir", confirme-t-il avant d’ajouter : "Vous voulez une petite exclue ? Elle a dansé à la Star Ac’."

