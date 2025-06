"On te veut dans DALS" : Charles danse dans son premier clip, les internautes adorent

Dans ce clip sobre, réalisé par Edie Blanchard, on peut voir l’artiste de 19 ans chanter autour de plusieurs danseurs dans un décor dépouillé. "Je pars mais je reste / Je pars mais je reste / Ils étaient beaux nos rêves / Mais elles sont belles nos vies, aussi", lance-t-il avec le sourire tout en se déhanchant.

Sa proposition a fait mouche et les internautes n'ont pas manqué de complimenter l'artiste : "Quel changement depuis ton entrée au château de la Star Ac’. On passe d’un jeune garçon à un homme qui s’affirme", "Le clip vidéo est trop bien, on est fier de toi", "Charles qui se lâche au fur et à mesure du clip comme dans son parcours à la Star Academy, un beau clin d’œil", "On te veut dans DAlS". Plusieurs personnalités, dont Lucie Bernardoni, ont également félicité Charles pour ce joli travail. Un début prometteur !