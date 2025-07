Alizée Bois "déçue" par Michou après la rupture avec sa sœur Elsa

En février dernier, Michou avait officiellement annoncé sa rupture avec Elsa Bois au cours d'un live Twitch. "C'est une séparation tout ce qu’il y a de plus simple et de plus classique […]. Parce que ça fait plusieurs mois qu’on se pose des questions, que ça n’allait plus au top du top dans notre relation", avait déclaré le créateur de contenus. Une vague de haine avait alors déferlé sur les réseaux sociaux à l'encontre de la danseuse, devenue la cible de nombreux internautes.

Cinq mois plus tard, Alizée Bois, la sœur d'Elsa, prend la parole sur les conséquences qu'ont eues cette rupture sur son amitié avec Michou. "En vrai, quand ils se sont séparés, pendant deux mois après, on s'est un peu envoyé des messages. C'est un secret pour personne mais je m'entendais vraiment très bien avec lui. Au-delà d'être le copain d'Elsa, je le considérais vraiment comme un ami, enfin comme quelqu'un que j'aimais vraiment beaucoup", a confié la danseuse dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, le 13 juillet dernier.